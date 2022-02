A Castellammare al via i lavori di manutenzione delle strade nel giorno in cui arriva Musumeci

Al via oggi i lavori di manutenzione delle strade di Castellammare del Golfo. Si tratta di interventi per la messa in sicurezza del manto stradale e riguarderanno diverse vie cittadine. L'amministrazione ha anche predisposto un cronoprogramma con i lavori che in alcune strade hanno preso il via oggi, giorno in cui, nella cittadina, è arrivato il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che si è reato, invece, presso il cantiere ultimato del nuovo porto turistico di Castellammare del Golfo. Quest'ultima opera, finanziata dall’assessorato regionale alle Infrastrutture per oltre 14 milioni di euro, era rimasta incompiuta per circa un decennio e oggi ha visto la realizzazione della nuova banchina da 400 metri, di un piazzale attrezzato con edifici destinati ai servizi portuali, nonché la riqualificazione del waterfront di piazza Castello, cuore del borgo marinaro.

Disagi doppi al traffico veicolare, dunque, oggi per i cittadini. I lavori per la manutenzione straordinaria finanziati dal Comune riguardano inizialmente, come da cronoprogramma, quartiere Filippazzo; quartiere Petrazzi; quartiere compreso tra le vie Roma, Francesco Crispi, corso Garibaldi e via XX Settembre; quartiere compreso tra le vie Francesco Crispi, corso Garibaldi, via Trento, piazza Matteotti, via Segesta; quartiere compreso tra il corso Garibaldi e le vie Bologna e Marconi; quartiere Petrolo; quartiere compreso tra le vie Segesta, Leonardo Da Vinci, via Umberto e via Francesco Crispi.

"Si tratta di lavori necessari per la messa in sicurezza del manto stradale nella maggior parte dei quartieri cittadini. Altri interventi sono previsti successivamente nelle strade periferiche", assicurano il sindaco Nicolò Rizzo e l'assessore Antonio Senia e invitano i cittadini a collaborare nei prossimi giorni "mantenendo libere da auto ed altri mezzi le zone che, secondo l’ordine comunicato, saranno gradualmente interessate dai necessari lavori di manutenzione del manto stradale". Gli amministratori fanno sapere di aver "impegnato la somma di 550 mila euro nel piano triennale delle opere pubbliche in aggiunta a circa 200 mila euro di somme a disposizione e quindi aggiudicato i lavori" che sono andati al “Gruppo Venere” di Vallelunga Pratameno.

La spesa complessiva del Comune per i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale è di 727.068,73 euro (512.258,85 euro per lavori, 6.465,18 euro di oneri per la sicurezza e 208.344,70 euro quali somme a disposizione dell'amministrazione).

