Trapani ed Erice un solo Comune, i socialisti favorevoli: "Un'unione strategica"

Una presa di posizione netta: diversamente non poteva essere. Da sempre il Psi si è dimostrato favorevole alla fusione tra Trapani ed Erice. Ora che la discussione ha ripreso vigore, i socialisti rivendicano con orgoglio la loro scelta e la confermano.

Il coordinamento del Partito Socialista Italiano Trapani-Erice composto da Dino Manzo, Salvatore Bevilacqua, Yvonne Vento e Salvatore Galluffo, infatti, con un documento politico mette nero su bianco la sua idea sottolineando come «ribadisce la propria tradizionale linea politica che vide nel 2017 lanciare da Nino Oddo e da Antonino d’Alì la proposta della “Grande Città”, come prospettiva strategica per lo sviluppo dei comuni dell’hinterland trapanese». Una conferma alla proposta di fusione, quindi, su tutta la linea.

