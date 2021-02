Consigliere FdI: "Non sono razzista, ma i migranti a Marsala seminano terrore"

"Gli immigrati seminano terrore a Marsala, i cittadini hanno paura di loro". Lo ha detto, in consiglio comunale, il consigliere Pino Ferrantelli. Eletto lo scorso ottobre con la lista Fratelli d’Italia, a sostegno del sindaco Massimo Grillo, Ferrantelli ha fatto questa affermazione intervenendo sulla mozione contro gli atti di razzismo registrati in città presentata da Nicola Fici (centrosinistra).

"Non sono razzista - ha esordito Ferrantelli, ex presidente del Consiglio comunale di Marsala - ma gli immigrati seminano terrore in città. I marsalesi hanno paura di loro, e spesso le forze dell’ordine hanno le mani legate perché gli immigrati sono dei privilegiati". Alla fine Ferrantelli ha votato a favore della mozione.

© Riproduzione riservata