La protesta degli imprenditori di Marsala: "Troppi rifiuti vicino ai vigneti"

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha accolto l’appello lanciato dai titolari di alcune aziende vinicole locali che hanno denunciato il problema dei rifiuti gettati nelle campagne ai margini dei vigneti, con conseguenti danni ambientali, proponendo anche una serie di possibili azioni per contrastare il problema.

"Ho molto apprezzato la nota pervenuta da alcune cantine del territorio - dice Grillo - che ascolterò nei prossimi giorni affinché, assieme, si mettano in campo le iniziative utili per rendere la nostra città più pulita e accogliente. Le loro proposte, in linea di massima, coincidono con gli interventi pianificati dalla mia giunta e inclusi nel progetto Puliamo Marsala".

Nella loro lettera aperta, una decina di rappresentanti del settore vitivinicolo hanno avanzato all’amministrazione comunale alcuni suggerimenti per contrastare l’abbandono dei rifiuti nelle campagne. "Un’offesa alla bellezza del nostro paesaggio agricolo e naturalistico - si legge in una nota del Comune - nonché un pessimo biglietto da visita per i tanti turisti che giungono a Marsala".

Gli imprenditori vinicoli suggeriscono la realizzazione di più isole ecologiche e maggiori controlli. "Sul fronte dei controlli - afferma il sindaco - va detto che la pesante eredità del sistema di raccolta include anche circa 5 mila famiglie ancora senza mastelli. Ad ogni modo, oltre alle telecamere mobili, a breve potremo contare anche su ispettori ambientali e agenti accertatori per contrastare evasione e inciviltà".

