M5S: "No allo smantellamento del reparto di Cardiologia di Alcamo"

"No allo smantellamento del reparto di cardiologia dell’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo. Tra le decine di segnalazioni che lamentano disservizi nel reparto, vi è anche quella del sindaco di Alcamo Domenico Surdi che ha evidenziato all’ASP di Trapani le carenze di personale medico e infermieristico del reparto, con conseguenti disagi per l’utenza. La Regione chiarisca se l’accorpamento del reparto con l’ospedale di Marsala risponde realmente alle esigenze del territorio o si pensa a risparmiare a discapito della popolazione". A dichiararlo in una nota sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle componenti della Commissione Sanità all’Ars Salvatore Siragusa, Francesco Cappello, Giorgio Pasqua e Antonio De Luca che con un’interrogazione (primo firmatario Siragusa).

La nota è rivolta al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza chiedono chiarimenti sulla gestione dei reparti di cardiologia dell’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo e dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo, nel Trapanese.

