Movida a Erice, istituito un presidio fisso dei vigili urbani

Istituito, dal Comune di Erice, un presidio fisso di controllo, nella parte alta di via Manzoni e a Piazza Pertini, finalizzato al controllo della movida notturna.

L’amministrazione, guidata dalla sindaca Daniela Toscano, ha risposto così alle segnalazioni che le erano arrivate riguardo non soltanto al disturbo della quiete pubblica con musica ad alto volume, ma anche all’abbandono indiscriminato di rifiuti, soprattutto bottiglie di vetro. Il servizio è stato affidato alla Polizia Municipale che lo svolgerà in collaborazione con le Guardie Ecozoofile della Nogez.

«L'amministrazione sta lavorando per risolvere in maniera definitiva il problema», afferma l'assessore Giuseppe Spagnolo, spiegando che «nella parte alta di via Manzoni, che abbiamo in mente di far diventare area con accesso riservato ai soli residenti, installeremo alcune videocamere capaci di rilevare le targhe delle auto. In Piazza Pertini, invece, abbiamo intenzione di effettuare invece altri interventi riguardanti la viabilità». L’amministrazione comunale, intanto, sta lavorando, di concerto con la Soes, la società che gestisce la sosta a pagamento per conto del Comune di Erice, per risolvere i problemi di disparità tra i dipendenti e di disservizi nella gestione delle strisce blu tanto nella zona di Casa Santa che ad Erice Vetta denunciati dalla Filcams Cgil, che ha indetto un sit in delle lavoratrici e dei lavoratori della società per martedì alle 10 dinnanzi il palazzo della Prefettura.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE