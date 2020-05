Rifiuti a Erice, nuove modalità di accesso al centro comunale di raccolta

Non sarà più contingentato in ordine alfabetico, come avvenuto nei giorni scorsi, l’ingresso al Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Erice, sito in contrada Rigaletta.

Inizialmente era stato previsto un ingresso contingentato, per iniziale del cognome dell'utente, nelle varie giornate di apertura: martedì cognomi da A a C, mercoledì da D a F, giovedì da G a L, venerdì da M a P, sabato da Q a T e domenica da U a Z.

La revoca del contingentamento, che ha validità a partire da oggi, è stata decisa dall’amministrazione comunale che, considerato il notevole afflusso di utenti che negli ultimi giorni si sono recati al CCR, ha anche disposto la modifica degli orari di accesso che seguirà un calendario settimanale previsto fino al 30 giugno.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE