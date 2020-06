Erice, il sindaco: "Non siamo pronti per il controllo delle spiagge libere"

«I Comuni costieri della Sicilia non sono pronti per il controllo delle spiagge libere». Lo afferma la sindaca di Erice, Daniela Toscano, in vista dell’incontro che l'Anci Sicilia, su richiesta dei Comuni costieri, terrà domani con l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, Salvatore Cordaro, appunto sul tema della gestione delle spiagge libere in riferimento all’emergenza COVID-19.

L’incontro è finalizzato a sensibilizzare la Regione per l’adozione di linee guida uniformi per il contenimento del contagio nelle spiagge, così come hanno già fatto altre italiane.

«Al pari di tutti gli altri Comuni costieri della Sicilia, non siamo ancora pronti – ammette la sindaca di Erice -. La stagione balneare è iniziata e noi abbiamo effettuato tutte le procedure necessarie e le dovute attività di manutenzione, come da prassi. Abbiamo anche lavorato su possibili soluzioni per il rispetto delle prescrizioni contro il contagio, come l'uso di segnaletica e cartellonistica. Tuttavia, com'è noto, gli enti comunali non dispongono di mezzi e risorse sufficienti per un controllo capillare ed attento in tal senso. Ritengo sia proprio questo il grande ostacolo che nei piani alti non si sta considerando – aggiunge la sindaca -. Certamente tutti faremo la nostra parte per informare e sensibilizzare i cittadini, ma sarà difficile riuscire ad evitare che le spiagge si trasformino in luoghi di pericoloso assembramento» osserva Daniela Toscano concludendo che «sarebbe stato più giusto, nell'ottica di una delega importante come quella del controllo delle spiagge, aiutare i Comuni e dotarli degli adeguati strumenti».

