Esenzione dalla Tari per chi ospita mostre a Trapani

Trapani museo a cielo aperto. Questa è l'idea dell'Amministrazione Tranchida che, con una delibera di Giunta che è stata trasmessa al Consiglio comunale, intende esentare dalla Tari tutti quei immobili vuoti che verrebbero utilizzati per esposizioni artistiche.

Una appendice all'articolo 22 del regolamento comunale della Tari. Nel dettaglio, la Giunta vorrebbe aggiungere: «Sono esenti dal tributo gli immobili anche privati - si legge nella proposta -, o porzioni di essi in proporzione all'unità immobiliare, aperti al pubblico che garantiscano accesso gratuito e libero tanto per gli artisti espositori, con i quali è anche possibile pattuire quote di partecipazione ai costi vivi relativi alle utenze di acqua, luce e gas, che vengono destinati nel rispetto delle normative vigenti e utilizzati totalmente, in via esclusiva e permanente, restando comunque possibile pattuire l'utilizzo anche temporaneo ma in via continuativa per un quadrimestre nell'anno solare, per lo svolgimento con modalità non commerciali o in ogni caso non remunerative di attività di musei, biblioteche, pinacoteche, gipsoteche ovvero di atelier/laboratori artistici-creativi che garantiscano accesso gratuito e libero tanto per gli artisti espositori che per la fruizione pubblica e collettiva dei visitatori, e sempre che nella stessa unità immobiliare non venga svolta a qualunque titolo alcun tipo di attività economica anche di natura occasionale».

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE