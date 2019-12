Barche ferme per le alghe a Marinella di Selinunte: vertice per trovare soluzioni

Non sarà certo un buon natale per i pescatori di Marinella di Selinunte, «bloccati» con le loro barche in porto per le alghe.

Cinquanta famiglie in una situazione di estremo disagio da mesi e che ha portato nella giornata di ieri ad un incontro molto interessante: un tavolo tecnico dove per la prima volta è stato illustrato, sotto la sollecitazione dell'onorevole Tony Scilla, il primo stralcio dei lavori per circa 700.000 ottenuti con un finanziamento del Patto per il Sud.

È stato detto a chiare lettere che non ci sono fondi per una serie di motivi per tamponare l'emergenza, ossia l'imbocco del porto che è intasato di alghe e sabbia e che non consente alle barche di prendere il largo.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE