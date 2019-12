Addobbi e albero di Natale in ritardo a Trapani, è polemica

Polemiche a Trapani per i preparativi per il Natale. Non ci sono né luminarie né addobbi in città eccetto l'albero che, però, è ancora da addobbare, davanti a Palazzo Cavarretta.

"Questo fine settimana abbiamo iniziato a montare le prime cose, recupereremo", afferma l’assessore alla Cultura Rosalia D’Alì che è consapevole del ritardo. La giustificazione sta, come riporta Francesco Tarantino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, nei "tempi tecnici dovuti al bilancio".

Quest’anno, come lo scorso, le manifestazioni natalizie saranno organizzate dall’Ente Luglio Musicale, spesso utilizzato dall’amministrazione trapanese.

