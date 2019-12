Festa di San Nicola fra dolci e musica a Trapani

Nella chiesa di San Nicola si respira aria di Natale. In occasione dei festeggiamenti per il protettore dei bambini e della fanciulle l'associazione San Nicola, che gestisce la protobasilica nel cuore del centro storico, ha organizzato diverse iniziative, a partire da un suggestivo momento musicale con un concerto diretto dal maestro Demetrio Comuzzi. E nel repertorio dell'Ensemble da camera di Trapani, composto da Laura Sabella, Vittorio Gucciardi, Vito Maggio, Lorenzo Di Cristina, Rita Amato e Anna Maria Curti Giardina, non sono mancati i classici brani natalizi, magistralmente interpretati dal soprano Pamela Cosenza.

Nel corso dell'iniziativa sono state anche distribuite le cosiddette «doti di san Nicola», tre paste a forma di sacchetto in ricordo del miracolo alle tre sorelle in sposa, come evidenziato dal maestro Claudio Maltese, che ha collaborato all'organizzazione dei festeggiamenti.

Spazio anche ai bambini con un mini parco giochi, proprio a memoria dell'immagine del Santo dei doni, legato ai più piccoli da cui poi avrebbe avuto origine il personaggio di Santa Claus.

Naturalmente il momento clou è stato l'inaugurazione del regio presepe monumentale realizzato da Jaemy Callari e Roberta Fontana. La suggestiva rappresentazione della natività, con i caratteristici personaggi in cera, alcuni dei quali animati, è allestito nella navata centrale della protobasilica, una delle più antiche chiese di Trapani che risalirebbe, nel suo nucleo originario, all'epoca bizantina.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE