Comune di Trapani, approvato il bilancio consuntivo 2018

Il Consiglio comunale di Trapani ha approvato il Bilancio Consuntivo del 2018. Un documento particolare visto che «nasce» dai conti economici lasciati in eredità dal commissario Francesco Messineo. Durante lo scorso anno l'Amministrazione Comunale ha impegnato somme complessive per 76 milioni di euro circa, di cui 61 circa per spese correnti (spese generali di funzionamento dell'ente quali stipendi, bollette, manutenzione ordinaria, acquisto beni e servizi etc) ed investimenti (manutenzioni straordinarie, spese per lavori pubblici e realizzazione opere pubbliche).

L'avanzo di gestione libero ammonta a circa 2 milioni e 100 mila euro, mentre il conto economico chiude con un utile di esercizio per poco meno di 2 milioni di euro.Un Comune che si scopre più solido di quanto non pensassero gli amministratori stessi. Questi 2 milioni e 100 mila euro verranno in parti utilizzati per coprire i debiti fuori bilancio (per quasi un milione) e in parte per progetti futuri.

«Durante il Consiglio Comunale - dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida - è stata presentata una situazione solida nei fondamenti economici, florida dal punto di vista della liquidità, con indebitamenti sotto controllo, così come la spesa del personale e la parte corrente, avendo rispettato quasi tutti i parametri di legge in riferimento ai requisiti di riconoscibilità di ente non strutturalmente deficitario, cosi come d'altronde riconosciuto e certificato dalla relazione dei Revisori dei Conti».

