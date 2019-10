Villino Nasi, il Comune di Trapani rilancia: "Parteciperemo al bando"

Il Comune di Trapani parteciperà all'avviso pubblico lanciato dal l'ex Provincia regionale per affidare in concessione pluriennale dietro pagamento di un canone, della Casina Nasi o Villino Nasi, l' edificio storico in stile Art Nouveau che si trova in una sottile lingua di terra, tra Torre di Ligny e il Castello della Colombaia, che fu la dimora del ministro Nunzio Nasi.

L'avviso diramato da Libero Consorzio Comunale di Trapani (proprietario dell'edificio) che è per la gestione non solo dell'immobile storico, ma anche della cappelletta votiva e del giardino di pertinenza, è finalizzato a garantirne l'apertura al pubblico e perché vi si svolgano attività culturali.

L'annuncio della determinazione del Comune a concorrere all'avviso pubblico è dato dal sindaco Giacomo Tranchida, con un pizzico di rammarico perché il Libero Consorzio non ha dato riscontro alle precedenti interlocuzioni tra i due Enti.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

