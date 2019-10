Gli ospedali della provincia di Trapani in rete per garantire un'assistenza migliore

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani Fabio Damiani ha motivato l'atto aziendale approvato, a maggioranza ma con l'astensione del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, dalla Conferenza dei sindaci dell'intera provincia, e che adesso, come riporta Giacomo Di Girolamo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è passato alla valutazione della Regione siciliana.

"Sarà possibile avere una gestione snella delle attività in provincia e - dichiara - la valorizzazione delle eccellenze di ciascun ospedale in un concetto di rete che prevede, per esempio, che una equipe chirurgica particolarmente qualificata o che abbia mostrato una particolare capacità in determinati tipi di intervento possa operare anche in una sede diversa da quella abituale. Abbiamo previsto - precisa - una forte integrazione tra i servizi erogati dalle diverse componenti del sistema".

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE