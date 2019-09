Meno fondi per l’"Osteria Sociale", chiude la mensa dei poveri a Trapani

Dopo poco meno di tre anni l'Osteria Sociale a Trapani ha chiuso. Si tratta di una mensa per i poveri, ospitata all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata, in corso Piersanti Mattarella 31.

I pasti venivano assicurati quotidianamente in tre turni, dalle 12 alle 14 e per poter usufruire del servizio occorreva ricevere un buono pasto dai Servizi sociali. Il progetto fu affidato attraverso bando pubblico alla Cooperativa "Saman Servizi". Ora lo stop perchè la stessa Saman non arriva a coprire le spese con i soli ticket che, però, spesso venivano ritirati dalle persone bisognose senza che poi consumassero creando un cortocircuito nel sistema.

L'assessore alle politiche sociali, Enzo Abbruscato, fa sapere che "approfondirà con l'ufficio legale la situazione per comprendere al meglio se questa rinuncia di Saman può essere accettata o meno".

