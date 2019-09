Misiliscemi ad un passo dalla nascita, pronto il decreto per il nuovo Comune

Misiliscemi si appresterebbe ad ottenere l'ok definitivo, da parte dell'assemblea regionale siciliana, per divenire nuovo Comune. È stato infatti concluso l'iter che porta alla nascita del nuovo paese formato dalla fusione delle frazioni di Trapani: Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate.

Adesso si attenderebbe, quindi, solo l'esito della votazione in aula a Palazzo d'Orleans ma, sottolinea Salvatore Tallarita, esponente dell'Associazione Misiliscemi, "si tratterebbe di una semplice presa d'atto" per poi passare alla fase finale che, come riporta Salvatore Morselli in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, prevede come primo atto la definizione dei rapporti patrimoniali con il comune cedente, Trapani.

