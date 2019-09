I privati sponsor delle attività del Comune di Trapani

È stato approvato dal Consiglio Comunale di Trapani il "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture" che consentirà alle aziende private di poter sponsorizzare eventi o iniziative organizzate dal Comune.

Grazie alle sponsorizzazioni di società private, il Comune, così come riporta Francesco Tarantino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, potrà ottenere miglioramenti della qualità dei servizi erogati, supportare la realizzazione di opere e servizi, favorire iniziative di innovazione ed ottimizzare la spesa. Proteste da parte della minoranza.

