Intervento nelle banchine del porto per migliorare l'offerta e la sicurezza di Trapani

L'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale ha bandito una gara da oltre 2 milioni di euro per cambiare il volto del porto di Trapani.

La gara, il cui termine è scaduto il 26 agosto, parte da 2,250 milioni di euro, di cui 2,071 milioni per lavori a base d'asta, 42.272 euro per lavori in economia non soggetti a ribasso e 136.997 euro per oneri della sicurezza anch'essi non soggetti al ribasso. Il costo della manodopera stimato dall'Autorità portuale, come riporta Antonio Di Giovanni in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è di 581.992 euro ed il termine per il completamento dei lavori è stato stabilito in 365 giorni lavorativi.

