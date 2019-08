Risse e veleni in aula a Trapani: tutto concluso con l'elezione di Greco

Uno spettacolo rivedibile, con minacce di portare carte in tribunale ma almeno è stato eletto il nuovo vicepresidente del Consiglio: Rocco Greco.

La riunione inizia con le importanti dichiarazioni di Giuseppe Lipari: qualcosa di grave se confermato. «Finalmente potrò votare in maniera libera una carica in quest'aula - ha dichiarato - in quanto per la presidenza fui costretto a votare con il voto segnalato, senza un minimo di scelta, poi anche per la vice presidenza». Il presidente Giuseppe Guaiana ha risposto: «Quanto da lei detto è gravissimo, pertanto sarà mia premura prendere le fonoregistrazioni di questa seduta e mandarle alla Procura della Repubblica».

Una serata piena di tensioni, con la minoranza che ha attaccato su tutti fronti, sia per l'elezione di Rocco Greco, sia per l'approvazione della scheda del progetto di intervento da finanziare con le risorse assegnate al Comune di Trapani da parte Dipartimento Autonomie Locali della Regione Siciliana. Sono volate parole pesanti, come Francesca Trapani che ha apostrofato come «pecoroni» i rappresenti della maggioranza.

