Custonaci, dopo anni dal progetto apre la nuova villa comunale

Una villa nuova e moderna per dare nuovo lustro alla città di Custonaci. Arriva così a compimento, dopo tanti anni, il progetto della nuova villa comunale fortemente voluto dalle amministrazioni che si sono succedute nel tempo.

In principio il progetto venne pensato dalla giunta del sindaco Giuseppe Bica negli anni novanta, per proseguire poi con il sindaco Alberto Santoro e con l'altro primo cittadino Mario Pellegrino che ne hanno curato gli aspetti amministrativi fino all'ottenimento del decreto di finanziamento, e per concludersi con l'attuale sindaco Giuseppe Morfino.

Il progetto della nuova villa è stato ideato e condotto dall'ingegnere Paolo Grammatico.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata