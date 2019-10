Black bloc condannato per il G8 di Genova arrestato a Custonaci per droga

Un 42enne di origini palermitane, Giovanni Arculeo, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Alcamo con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per detenzione abusiva di arma. Spacciava all'interno della sua abitazione a Custonaci.

L'uomo è stato già condannato in via definitiva per devastazione e saccheggio in quanto black bloc con ruolo attivo negli scontri del G8 di Genova del 2001 e anche per specifici precedenti di tipo amministrativo in materia di droga.

I militari, negli ultimi giorni, hanno visto un numero cospicuo di giovani aggirarsi intorno all'abitazione di Arculeo e hanno deciso di effettuare controlli più approfonditi. E così, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo accompagnati da Mike, un pastore tedesco addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato 110 grammi di hashish suddivisi in due panetti, 31 grammi di ayahuasca,12 grammi di semi di belladonna (quest’ultime due sono sostanze psicotrope aventi effetti allucinogeni ed eccitanti) e 4 funghetti allucinogeni.

Gli stupefacenti erano stati confezionati e all’interno dell’abitazione era presente anche l’occorrente per la pesatura ed il confezionamento in dosi. Trovati anche 1.315 euro in contanti, somma della quale Arculeo non sapeva spiegare la provenienza e ritenuta, per tanto, provento della fiorente attività di spaccio, oltre ad un machete avente lama di circa 35 centimetri.

La droga, i soldi, il materiale per confezionamento e l’arma da taglio sono stati sequestrati mentre Arculeo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per detenzione abusiva di arma.

© Riproduzione riservata