Gibellina, il Consiglio comunale vuole le telecamere per la sicurezza

La necessità di predisporre un impianto di videosorveglianza per le strade di Gibellina, è alla base dell'apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale gibellinese nel corso della seduta di mercoledì scorso, in cui sono stati votati pure i regolamenti per il compostaggio domestico.

A proporre la deliberazione che disciplina la videosorveglianza sul territorio comunale è stato il responsabile dell'area amministrativa, evidenziando che bisogna garantire "anche attraverso dispositivi portatili denominati 'fototrappole'", si legge nel documento approvato all'unanimità con 8 'sì', "lo svolgimento di compiti istituzionali a garanzia della sicurezza dei cittadini, per la protezione dei beni in relazione ad atti di vandalismo".

