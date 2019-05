Mazara del Vallo, il neo sindaco conferma i dirigenti

Con la nuova amministrazione guidata dal sindaco di Mazara Salvatore Quinci, non cambia, almeno momentaneamente, il quadro dirigenziale del comune. Sarà ancora Antonella Marascia a ricoprire il ruolo di segretario generale.

Lo ha deciso il neo sindaco con propria determina, confermando la dottoressa Marascia nel ruolo che ha anche ricoperto nelle due amministrazioni comunali precedenti del sindaco Nicola Cristaldi. La nomina del segretario generale è attribuita al primo cittadino.

Il primo cittadino ha deciso anche di confermare come responsabile della Protezione civile, il comandante della polizia municipale, Salvatore Coppolino che, tra l'altro, ha vinto anche il concorso e quindi è il dirigente della Polizia Municipale a tutti gli effetti. Ai due dirigenti esterni Maria Stella Marino e Nicolò Sardo, rispettivamente alla guida dei settori finanziario e lavori pubblici, il cui incarico è scaduto con la fine della precedente amministrazione, il sindaco Quinci ha disposto di confermare entrambi al loro posto fino al 30 settembre e comunque fino a quando non verrà espletata la nuova procedura a evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi dirigenti.

Quinci, in sostanza, pur di non lasciare scoperti ruolo importanti della civica amministrazione, ha preferito affidarsi alla professionalità dei due dirigenti che erano stati chiamati, a suo tempo, dall'ex sindaco Cristaldi. Maria Stella Marino è stata momentaneamente confermata anche nel ruolo di vicesegretario del comune.

