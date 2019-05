Consiglio comunale di Mazara del Vallo, in 15 sostengono il sindaco

Non mancano le novità nella costituzione del nuovo consiglio comunale di Mazara, uscito dalle urne lo scorso 28 aprile e dal ballottaggio del 12 maggio. L'Ufficio centrale elettorale, istituito presso la sezione n.1, ha concluso le operazioni di verifica ed ha proclamato i 24 consiglieri. La novità è che dei 24 consiglieri comunali che comporranno il nuovo Consiglio, saranno 15 quelli delle liste di maggioranza a sostegno del sindaco Salvatore Quinci e 9 nell'ambito dell'opposizione consiliare.

Non più quindi 14 consiglieri della maggioranza e 10 dell'opposizione, come si era detto precedentemente, in quanto la legge prevede che, al momento della suddivisione dei seggi, il sindaco deve avere una maggioranza di almeno il 60% dei seggi e quindi per arrotondamento (sarebbe stato il 58, 8%) la maggioranza ha guadagnato un altro seggio. Nello specifico a beneficiarne è stata la lista civica "SiAmo Mazara" che da tre consiglieri assegnati ora è passato a quattro, mentre l'opposizione passa da 10 a 9 consiglieri compreso il candidato sindaco perdente al ballottaggio.

In particolare, per quanto riguarda la maggioranza consiliare a sostegno del sindaco Salvatore Quinci sono stati proclamati eletti: 5 consiglieri della lista Osservatorio Politico (Vito Gancitano con 803 voti, Francesca Maria Calcara con 416 voti, Isidonia Giacalone con 373 voti, Antonino Zizzo con 309 voti e Massimo Giardina con 238 voti; 4 consiglieri comunali della lista Siamo Mazara (Gioacchino Emmola con 652 voti, Stefania Marascia con 529 voti, Giuseppe Palermo con 436 voti e Matteo Bommarito con 311 voti); 3 consiglieri comunali della lista Partecipazione Politica (Arianna D'Alfio con 354 voti, Gianfranco Casale con 269 voti e Cesare Gilante con 266 voti); 3 consiglieri comunali della lista Mazara Bene Comune (Michele Reina con 522 voti, Valentina Grillo con 363 voti e Giuseppe Bonanno con 328 voti).

Per quanto riguarda l'opposizione sono stati proclamati eletti: il candidato sindaco non vincente al ballottaggio Giorgio Randazzo; 3 consiglieri comunali della lista Movimento 5 Stelle (Antonella Coronetta con 371 voti, Ignazio Maurizio Pipitone con 332 voti e Girolamo Billardello con 270 voti); 2 consiglieri comunali della lista Futuristi (Pietro Marino con 751 voti ed Enza Chirco con 681 voti); 2 consiglieri comunali della lista Lega Salvini Sicilia (Antonino Gaiazzo con 327 voti ed Ilenia Quinci con 268 voti); 1 consigliere comunale della lista Libera Intesa (Giovanni Iacono con 577 voti).

