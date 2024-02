Bit di Milano, è grande successo per il progetto The Best of Western Sicily

Il meglio del territorio della Sicilia occidentale è stato protagonista della quarantaquattresima edizione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo che si è chiusa a Milano. Otto i partner che, sotto l’insegna The Best of Western Sicily, hanno raccontato, a Fiera Milano city, le bellezze dei propri territori, le strategie di promozione turistica ma anche il calendario delle iniziative in programma per attirare visitatori e valorizzare il grande patrimonio culturale, storico e naturalistico di questo comprensorio.

Il progetto, ideato dall’agenzia Feedback di Palermo, ha promosso, in Bit i Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Favignana-Isole Egadi, Marsala, Mazara del Vallo, Pantelleria, San Vito Lo Capo e Coop Culture che hanno presentato le loro iniziative a giornalisti, viaggiatori e operatori del settore turistico. Tre giorni in cui si sono susseguiti appuntamenti e degustazioni all’interno del padiglione 3, in uno stand interamente ispirato ai colori che caratterizzano l’isola e ideato all’insegna della sostenibilità. Lo spazio dedicato ad ogni partner è stato, infatti, realizzato in materiale di riciclo per diminuire l’impatto ambientale e promuovere un’idea di turismo sempre più sostenibile.