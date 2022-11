A Marsala beni immobili del Comune in vendita: i lotti, come partecipare all'asta pubblica

Diversi beni immobili di proprietà del Comune di Marsala sono stati messi in vendita all'asta. Si tratta di 16 i lotti e 41 le aree di sedime (superfici di terreni) che il Comune di Marsala ha posto in vendita. Sono beni immobili di proprietà comunale, di importo inferiore a 400 mila euro, contenuti nel “Piano delle valorizzazioni e dismissioni” già approvato dal Consiglio comunale. la vendita, come prevede la legge, avverrà mediante asta pubblica.

Per quanto riguarda le aree di sedime, 19 si trovano nell'estremo versante nord (c.de Birgi, Sottano, San Teodoro, Marausa); 12 in contrada Spagnola-Dammusello; 10 nel versante sud (c.de Ponte, Berbaro, Fossarunza).

Le offerte dovranno essere presentate entro il prossimo 2 dicembre, secondo le modalità riportate nell'Avviso.

© Riproduzione riservata