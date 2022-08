Marsala, concorso per 6 posti al Comune: scelte le date delle prove

Scelte le date delle prove preselettive del concorso per istruttore direttivo amministrativo al Comune di Marsala. Si svolgeranno dal 20 al 22 settembre al Palasport in viale Olimpia. In ballo, come prevede il bando, ci sono sei assunzioni a tempo indeterminato e pieno.

La prova consisterà in un test con 60 quesiti a risposta multipla, in parte di carattere generale ed in parte riferite alle funzioni del posto messo a concorso e dovrà essere completata entro 60 minuti. Per ogni risposta esatta sarà assegnato un punto, -0,75 per ogni risposta erra, -0,25 per ogni risposta non data.

Saranno ammessi alle prove scritte i primi 30 candidati in ordine di punteggio. A parità di punteggio sarà scelto il più giovane d’età (tenendo conto, se necessario, anche dell’orario di nascita). Nell'avviso pubblicato dal Comune si specifica che la valutazione della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto complessivo.

Per scaricare il calendario delle prove e l'elenco degli ammessi basta cliccare qui.

