Marsala, 6 nuove auto per la polizia municipale e 8 assunzioni

La polizia di Marsala rinnova il suo parco auto e si prepara ad immettere in servizio otto nuovi agenti. Sono sei le nuove auto, tre Jeep Renegade e tre Fiat Tipo, pronte a rinforzare il parco mezzi del comando di via Ernesto Del Giudice che non si rinnovava da circa 15 anni.

La nuova fornitura è frutto del piano di investimenti disposto dall'amministrazione Grillo e che prevede anche altre iniziative di potenziamento dei servizi svolti dal corpo municipale dei vigili urbani. Fra queste anche l'appalto per la videosorveglianza, con altre 48 telecamere che verranno installate in alcune strade del territorio comunale per garantire maggiore sicurezza. "Il monitoraggio tramite le webcam - spiegano dal Comune - ha consentito di rilevare illeciti e reati, costituendo altresì un ulteriore supporto alle altre forze dell'ordine".

Nuove auto e tecnologie, ma anche nuovo personale. Nei prossimi giorni, infatti, si riunirà la commissione del concorso per l'assunzione a tempo pieno e determinato di 8 agenti di polizia municipale (cat. “C/1”), per un progetto che si svilupperà in cinque mesi. La graduatoria è pronta (clicca qui per scaricarla) e i vincitori saranno ora chiamati alla verifica delle proprie conoscenze di lingua inglese e apparecchiature informatiche. Prima dell'immissione in servizio, inoltre, dovranno partecipare ad un corso di formazione che sarà predisposto dal comando dei vigili urbani.

