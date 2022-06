Convitto statale per audiofonolesi di Marsala a rischio chiusura, vertice alla Regione

"Auspichiamo che dalla Regione arrivi una soluzione che eviti la chiusura dell' Istituto, unico in provincia di Trapani e in Sicilia, che offre assistenza educativa, didattica e terapeutica a quarantasei ragazzi audiofonolesi".

A intervenire a margine dell'incontro sul Convitto statale per audiofonolesi di Marsala, che si è tenuto a Palermo tra sindacati e l'Assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale, è la segretaria provinciale della Flc Cgil Fiorella Borgesi.

Il Convitto, gestito dalla Regione con personale statale, conta oggi quarantasei alunni e una ventina di lavoratrici e lavoratori, che dal prossimo anno rischiano di ritrovarsi senza lavoro.

"L'assessore Alessandro Arico' - dice la segretaria della Flc Fiorella Borgesi - si è impegnato a lavorare affinché il Convitto possa, il prossimo anno scolastico, rimanere aperto garantendo così la continuità a una importante struttura di sostegno e l'occupazione al personale. Apprezziamo - conclude - l'intervento dell'Assessore nella speranza che tutte le forze politiche e sindacali si attivino per mantenere l'operatività dell'Istituto".

