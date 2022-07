Lutto nel mondo della scuola. A Marsala è morta la professoressa Ninfa Cascio. Era docente all'Itet "Garibaldi". A dare l'annuncio del decesso è stato l'Istituto attraverso una nota sul profilo Facebook: "Una triste notizia stringe insieme la nostra comunità scolastica. Perdiamo una docente, ma soprattutto una persona straordinaria. Riposi in pace, cara professoressa Ninfa Cascio. Che la terra le sia lieve. Un abbraccio alla famiglia da tutti noi".

In tantissimi tra amici, colleghi ed ex alunni la ricordano, sui social, soprattutto per la sua disponibilità e la preparazione. "Non sarà mai abbastanza il grazie che ti devo. Mi mancheranno le nostre lunghissime chiamate, mi mancherà la tua voce. Unica, splendida ma soprattutto guerriera (anche quando non ammettevi di esserlo). Sono certa che rimarrai a mio fianco, che mi osserverai e continuerai ad essere orgogliosa di me. Grazie per i tuoi insegnamenti. Buon viaggio dolce prof. Nessuno sarà mai come te", ha scritto Laura Angileri.

"Un'amica a cui mi lega un affetto immenso una persona con cui ho condiviso diversi momenti, il tuo sorriso, la tua voce sono un ricordo che mi fa piacere e male, a voi non so dire altro che vi sono vicina con immenso affetto", ha scritto Francesca Malerba. E ancora, Debora Cellura "Che dispiacere, una prof attenta ai bisogni dei suoi alunni. Una donna forte e vera. Ricordo con affetto tutte le volte che ci siamo viste e sentite anche dopo anni dalla scuola. Un’insegnante come pochi. Ci mancherai prof".

