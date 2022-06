Trapani, il Luglio Musicale cerca un responsabile di sartoria e nove figuranti per la Tosca

L’Ente Luglio Musicale Trapanese indice una selezione per individuare un responsabile di sartoria e tre collaboratori (esperti nel settore sartoria) facendo riferimento alla programmazione e al calendario della 74.a stagione lirica.

La candidatura dovrà essere corredata da: curriculum vitae debitamente sottoscritto che menzioni i titoli di studio posseduti, le attività svolte, l’esperienza professionale, copia fotostatica di un documento d’identità.

La candidatura dovrà essere inviata a direttorediproduzione@lugliomusicale.it e segreteriadiproduzione@lugliomusicale.it entro e non oltre il 30 giugno con oggetto «Procedura per l’individuazione di un responsabile di sartoria e tre collaboratori».

L’Ente cerca inoltre nov figuranti uomini per la produzione dell'opera lirica Tosca, che avrà luogo al Teatro Giuseppe Di Stefano dal 6 al 17 luglio. I figuranti dovranno avere un'età compresa tra 18 e 25 anni. Sono requisiti indispensabili una bella presenza e un fisico curato. La candidatura dovrà essere corredata da: curriculum vitae, due foto (primo piano e a figura intera), copia fotostatica di un documento d’identità. La candidatura dovrà essere inviata a direttorediproduzione@lugliomusicale.it e segreteriadiproduzione@lugliomusicale.it entro e non oltre il 30 giugno con oggetto «Procedura per l’ individuazione di figuranti per Tosca».

