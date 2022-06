Trapani, Daniele Pietrafitta nuovo consigliere delegato del Luglio Musicale

Dopo il no di Giuseppe Butera (già direttore e sovrintendente di Erice Arte e prima ancora direttore dell’Azienda provinciale del Turismo) che non ha accettato la carica di consigliere delegato al Luglio Musicale, il Cda ha trovato immediatamente un altro sostituto. È l'avvocato Daniele Pietrafitta.

La presentazione è avvenuta stamane nel corso di una conferenza stampa indetta per presentare la nuova governance dell’Ente lirico trapanese, in questi ultimi mesi attraversato da svariate polemiche legate all'addio di molte figure interne. L'avvocato Pietrafitta “governerà” le sorti dell'Ente assieme al maestro Walter Roccaro che è il nuovo direttore artistico.

Pare che Butera abbia rifiutato il ruolo di consigliere delegato perchè non avrebbe ritenuto che vi fossero le condizioni generali per portare a termine la stagione alle porte, anche in considerazione degli aspetti finanziari preventivati da chi ha impostato il cartellone nei mesi scorsi, ad iniziare dall’ex direttore artistico Matteo Beltrami dimessosi a maggio.

Ma Butera rimarrà all'interno del consiglio d'amministrazione dell'Ente. Il Luglio Musicale Trapanese in questa stagione parte con una somma irrisoria. “È difficile - ammette Tranchida -, perchè il Luglio ha un contenzioso con la Regione da cui contiamo di recuperare quasi un milione di euro, più altri 600/700 mila euro tra Stato e Regione, che devono ancora arrivare. Ma in cassa abbiamo solo 170 mila euro. Iniziamo intanto con questi, senza montarci la testa, limando qualcosa, con professionisti come Roccaro e Pietrafitta”.

