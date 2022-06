Le cantine sociali del Trapanese in rivolta: l’acqua della diga Trinità finisce a mare

«Non si può gettare in mare l’acqua della Diga Trinità quando il grande caldo rende necessario irrigare i campi. A rischio sono seimila ettari di vigneti del Trapanese». È quanto affermano, in sintesi, i presidenti di cinque cantine sociali: Colomba Bianca (Dino Taschetta), Birgi (Peppe Monteleone), Paolini (Gaspare Baiata), Europa (Nicola Vinci) e Petrosino (Vincenzo Ampola), che nei giorni scorsi si sono riuniti per fare il punto su una criticità che rischia, dicono, «di trasformarsi in crisi irreversibile per tantissimi produttori vitivinicoli». I cinque presidenti hanno lanciato un appello al ministero delle Infrastrutture, affermando che «a rischio sono 24 milioni di euro solo nella provincia di Trapani». Le temperature sopra la media, spiegano, fanno già presagire l’emergenza idrica. E per questo si leva il grido d’allarme dei proprietari dei vigneti. «Ormai da diverse settimane – dicono i cinque presidenti delle cantine di Salemi, Marsala e Petrosino – le paratoie della Diga Trinità sono aperte, provocando la fuoriuscita di rilevanti metri cubi di acqua che vengono riversati 24 ore su 24 in mare. Se questa situazione non verrà fronteggiata al più presto, la diga disporrà di un quantitativo di acqua di 3 milioni di metri cubi, a fronte di una capacità massima di 18 milioni, limitando l’irrigazione estiva di emergenza nei vigneti. Non possiamo permetterci ulteriori dispersioni idriche».

