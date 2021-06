Trasporti, allarme del sindaco delle Egadi: "Troppi disservizi"

"La situazione è ormai insostenibile. Ed è impensabile poter affrontare la stagione estiva in queste condizioni». Lo affermano il sindaco di Favignana, Francesco Forgione, e l’assessore ai Trasporti, Vito Vaccaro, che denunciano «disagi negli spostamenti da e per le isole Egadi".

Sui traghetti, spiega una nota del Comune, "non ci sono posti disponibili per studenti, residenti e lavoratori pendolari. Stiamo scrivendo al prefetto di Trapani Filippina Cocuzza, all’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone e a tutti gli organi di controllo per trovare soluzioni immediate ai numerosi disservizi della compagnia di navigazione Liberty Lines. Se sarà necessario, faremo una manifestazione di protesta insieme ai cittadini".

"Non comprendiamo e non ci convincono le motivazioni per cui non viene tutelato chi, per necessità, deve spostarsi da o verso Trapani e Marsala - continuano il sindaco e l’assessore - Un ennesimo duro colpo alla nostra comunità che arriva dopo la decisione di eliminare la 'Liberty Card’a nativi, pendolari e proprietari di casa". Nella nota indirizzata al prefetto e all’assessore regionale, l’amministrazione comunale pone la questione dei trasporti da e per le isole Egadi chiedendo un maggior numero di posti a disposizione di residenti, studenti e lavoratori, la riattivazione della 'Liberty Card’, la rimodulazione del costo del biglietto per gli animali, raddoppiato, e la possibilità di trasporto di beni alimentari per Marettimo.

