Castellammare del Golfo, dalle multe arriva un milione di euro

Ammonta a circa un milione di euro la stima degli introiti provenienti dalle multe dei vigili urbani a Castellammare del Golfo, di cui quasi 700 mila dai recuperi degli anni 2015 e 2016 dei verbali non pagati. La giunta guidata dal sindaco Nicola Rizzo stanzia una quota parte da reimpiegare per manutenzioni stradali, campagne di sensibilizzazione delle scuole e potenziamento di ulteriori controlli per la sicurezza stradale. Così ha deciso di ripartire la quota vincolata dei fondi per questo specifico capitolo di bilancio l'amministrazione.

Per l'anno 2020 la previsione degli introiti a titolo di sanzioni amministrative per accertate violazioni delle norme in materia di circolazione stradale, e da inserirsi negli atti del bilancio ancora da approvare, è stata stimata in un milione e 15 mila euro per proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Di questi 322 mila euro sono i proventi accertabili per cassa, e 675 mila euro per i due ruoli inerenti ai mancati pagamenti degli utenti multati nel 2015 e nel 2016. A queste somme vanno poi aggiunte le varie spese accessorie di aggio esattoriale presuntivo pari a 14.257,70 euro. Di questi 242 mila euro saranno impiegati in ben precisi ambiti.

