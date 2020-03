Castellammare, più spazi per i venditori ambulanti

Più spazi a Castellammare del Golfo per il commercio ambulante. Per l'esattezza il Comune ha individuato tre diverse aree dove poter dare concessioni per la vendita al pubblico. Le postazioni individuate si trovano in piazza della Repubblica e nell'area del Belvedere.

Il Suap, lo sportello unico delle attività produttive del Comune, ha emanato un avviso pubblico in cui si mettono a disposizione questi spazi. Il rilascio delle concessioni di suolo pubblico riguardano l'assegnazione di 3 posteggi tipologia ‘A' per la vendita di prodotti al pubblico: in piazza della Repubblica e nell'area Belvedere sono previsti un posteggio ciascuno per vendita alimentare; nello stesso Belvedere è stato individuato un altro posteggio esclusivamente per la vendita di prodotti artigianali e souvenir.

