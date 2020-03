Comune di Salemi, sostegno per chi è in difficoltà

Quinto giorno di isolamento forzato a Salemi, dopo l'istituzione della zona rossa per la città, con l'obiettivo di contenere i contagi da Coronavirus. Un periodo di stop precauzionale che sta mettendo a dura prova tutta la comunità, sia dal punto di vista emotivo che sul versante lavorativo, essendo ferme la maggior parte delle attività produttive, tranne quelle strettamente essenziali.

Ma per far fronte alle attuali criticità il Comune ha iniziato a mettere in campo i primi strumenti a propria disposizione, prevedendo aiuti economici per le famiglie più in difficoltà, ed assistenza psicologica rivolta ad affrontare le paure e le ansie causate da tale eccezionale situazione.

Ad essere stati approntati dalla giunta guidata dal sindaco Domenico Venuti, infatti, sono i cosiddetti «buoni spesa Covid-19», in favore dei nuclei indigenti: tramite questi bonus, di validità settimanale, potranno essere acquistati beni alimentari e di prima necessità nei supermecati e nelle botteghe cittadine, aperti per garantire il dovuto approvigionamento a tutta la popolazione.

