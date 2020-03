Ospedale di Trapani, potenziato il reparto di Malattie Infettive: 6 posti letto in più

Il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani sarà potenziato. Entro 20 giorni saranno inseriti sei posti letto in più, "via via ne saranno realizzati altri quattro".

A dirlo il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale, Fabio Damiani che ha chiarito anche che si tratterà di posti letto per malattie infettive «in ambiente a pressione negativa», utilizzato per mettere in quarantena pazienti con malattie contagiose o mortali.

