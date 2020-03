Minori nella sala scommesse gestita da un cinese a Trapani, sospesa la licenza

Diversi minori sono stati trovati all'interno di un centro scommesse gestito da un cittadino cinese W.Y., legale rappresentante della società Luck 2018 srls, in via Crispi, a Trapani. A scoprirlo i carabinieri durate un controllo.

Il questore di Trapani, in considerazione che la normativa di settore prevede il divieto di ingresso ai minori degli anni 18 nei locali in cui si esercita l’attività di scommesse, ha disposto la sospensione della licenza necessaria per lo svolgimento della raccolta scommesse per 15 giorni.

Il provvedimento è stato notificato all’interessato dal personale dipendente della Squadra Amministrativa della Questura di Trapani.

© Riproduzione riservata