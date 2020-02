Castelvetrano, al via intervento strutturale nella Chiesa del Purgatorio

Sono partiti i lavori di ripristino funzionale della chiesa del Purgatorio a Castelvetrano. I lavori si sono resi necessari per via dello stato di degrado in cui versa la chiesa: lo smaltimento delle acque piovane presentava gravi carenze, con abbondanti infiltrazioni tali da compromettere nel tempo la staticità delle strutture orizzontali e verticali.

L’importo complessivo dei lavori è di 119.975,25 euro, cofinanziato al 70% coi fondi dell’8x1000. All’interno, invece, non saranno eseguiti lavori, ma verrà solo ricostruita la volta crollata qualche anno fa. A realizzare i lavori sarà la cooperativa “Sole” che dovrà terminarli entro il 1° giugno.

Gli interventi riguarderanno la revisione del manto di tegole con integrazione/sostituzione dei coppi danneggiati, sia sulle navate laterali sia sull’abside, la sostituzione di travicelli e listelli ammalorati, la riparazione localizzata di intonaci e finiture esterne e poi ancora la ricostruzione dei 2 contrafforti crollati, la cerchiatura metallica di 3 vani finestra sopra l’abside, la ricostruzione della volta a crociera sopra la navata destra e il ripristino della copertura a tetto sopra la navata destra.

La chiesa, edificata tra gli anni 1642-1664, si inserisce nel contesto del centro storico della città di Castelvetrano: nella sua facciata d’ingresso presenta elementi di tardo manierismo ed elementi barocchi, mentre al suo interno è chiaramente barocca per la presenza di stucchi ed affreschi.

