Furti d'arte, torna a Castelvetrano la "Visitazione della Madonna" rubata 38 anni fa

Restituita a Don Giuseppe Undari, parroco della chiesa di San Domenico a Castelvetrano, un prezioso dipinto, olio su tela, risalente al XIX sec., raffigurante “Visitazione della Madonna”.

Il quadro era stato rubato nel 1982 dalla chiesa e recuperato grazie al monitoraggio del mercato antiquariale effettuato dai Carabinieri del del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Confrontando le immagini e i dati riguardanti le opere presente nel catalogo di una casa d’aste palermitana con quelle contenute all’interno della “Banca Dati dei Beni Culturali illecitamente sottratti” (gestita dal Comando Tutela Patrimonio Culturale), i militari hanno focalizzato l’attenzione su un dipinto di provenienza sospetta e dagli accertamenti è emerso che si trattava del quadro rubato.

La casa d'aste, che non aveva responsabilità, aveva messo in vendita il dipinto per conto di un uomo, denunciato per ricettazione.

