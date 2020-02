Alcamo, errore nel bando: da rifare concorso per i precari

Tutto da rifare per la stabilizzazione de precari di categoria “B” del Comune. Ci si è accorti di un errore nel bando che per questo è stato ritirato e dovrà essere nuovamente emanato dall'amministrazione comunale e riformulato quindi dagli uffici.

E' stato rilevato che da una ricognizione delle mansioni svolte da ciascun dipendente a tempo determinato, e dalle istanze presentate dagli stessi, la quantificazione delle unità per ogni profilo professionale non corrisponde a quelle previste nel bando.

In pratica o pochi o troppi profili richiesti rispetto a quelli esistenti in pianta organica. Con determina della Direzione Affari generali e risorse umane è stato quindi deciso di ritirare, limitatamente ai profili di categoria ‘B', il bando di selezione riservato al personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Alcamo, pubblicato lo scorso 27 dicembre, e confermare invece le procedure per la stabilizzazione dei precari delle altre categorie. Di conseguenza si è provveduto “all'archiviazione delle istanze presentate per la stabilizzazione nei profili di categoria B.

