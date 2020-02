Mazara, al via i lavori per realizzare dodici alloggi

Il progetto prevedeva la costruzione di 36 alloggi ma ne sono stati realizzati, nel tempo, 24. Ieri sono stati consegnati all'impresa AGR srl di Valderice i lavori per la costruzione a Mazara del Vallo dei rimanenti 12 alloggi popolari. Il cantiere è già in attività.

La nuova palazzina verrà realizzata in via Deisineis dove già l'Istituto autonomo case popolari di Trapani, come si diceva, ha realizzato 24 alloggi. I nuovi 12 alloggi popolari andranno, quindi, a completare l'originario progetto finanziato per costruire un complesso di 36 alloggi.

I lavori per la costruzione dei 12 alloggi sono stati destinatari di un finanziamento per oltre 1 milione e 200 mila euro, l'impresa Agr si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 36,57 per cento e quindi per un importo di poco superiore agli 826 mila euro comprensivi degli oneri per la sicurezza.

A consegnare il cantiere nei giorni scorsi sono stati i funzionari dell'Area Gestione Patrimonio dell'Iacp assieme al commissario straordinario dell'ente Fabrizio Pandolfo e al direttore generale dottor Pietro Savona.

