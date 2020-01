Erice, a dicembre in 23 mila hanno scelto la funivia

Sono stati circa 23mila i viaggiatori, con una grandissima percentuale di turisti, che hanno scelto la funivia per raggiungere Erice nel mese di dicembre dello scorso anno e nei primi giorni di quello appena iniziato. Un ruolo determinate ha avuto «EricèNatale-Il borgo dei presepi», il contenitore di appuntamenti natalizi che dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio scorso ha animato il borgo medievale.

Germano Fauci direttore generale di FuniErice, l'Azienda partecipata del Libero Consorzio Comunale di Trapani (l' ex Provincia) e del Comune di Erice che gestisce il servizio, sottolinea che si tratta di un risultato importante anche se ammette un calo di circa 2mila viaggiatori rispetto allo stesso periodo a cavallo degli anni 2018-2019. «Ma allora vi fu la neve che, da un canto, costituì un'attrazione in più e dall'altro scoraggiò l'uso delle auto e dei pullman - osserva - mentre quest'anno abbiamo potuto contare anche su un'offerta promozionale che abbiamo messo in atto per i primi giorni di dicembre».

La quantificazione complessiva delle presenze che si sono registrate in Vetta fatta dal Comune supererebbe il numero di 100mila, e comunque, la sindaca Daniela Toscano è gongolante: «Vivo il paese, e un segnale chiaro delle presenze sono i parcheggi dedicati ai visitatori; il centro è stato affollato come un giorno in piena stagione turistica e questo è successo quasi tutti i weekend e tutti i giorni dal 24 dicembre al 6 gennaio. Il bilancio è stato più che positivo, con una presenza di visitatori davvero notevole. Erice si dimostra un borgo accogliente e credo che questo si possa misurare anche grazie alla trasversalità degli appuntamenti con occasioni di intrattenimento per tutte le età. Le iniziative organizzate per le festività hanno raccolto numerosi consensi. Questo non può che riempirci di gioia, perché è un riconoscimento per tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita del programma».

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE