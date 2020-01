Viabilità ad Erice, chiusa al traffico la parte alta della via Manzoni

L'amministrazione comunale di Erice ha disposto la chiusura al traffico di una parte della via Manzoni alta. Il prolungamento della centralissima arteria viaria diventa dunque off-limits per le auto. L'isola pedonale arriva fino alla rotonda con la via Pola, proprio sotto la croce luminosa che domina questo angolo del territorio.

I “jersey”, le barriere che impediscono il transito dei mezzi, sono stati posizionati dagli addetti dell'ufficio tecnico manutentivo del Comune ieri mattina alla presenza dell'assessore Giuseppe Spagnolo, che ha parlato di una prima fase sperimentale.

Ma l'esecutivo guidato dal sindaco Daniela Toscano punta a realizzare un vero e proprio belvedere, con tanto di panchine e aiuole, considerato il panorama sulla città che si può ammirare da questo punto estremamente panoramico del centro urbano, alle pendici della montagna di Erice.

La chiusura al traffico della via Manzoni alta è scattata per i continui schiamazzi nelle ore notturne più volte segnalata dai residenti della zona. C'è poi un problema che rimanda alla sicurezza a causa della forte pendenza della strada, come spiegato dall'assessore Giuseppe Spagnolo. «È un primo intervento in via sperimentale - ha sottolineato il rappresentante della giunta municipale ericina - che è stato disposto su richiesta di molti residenti della via Manzoni alta che da tempo lamentano la continua presenza di schiamazzi, soprattutto durante le ore notturne.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata