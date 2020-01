Strisce blu ad Alcamo, arrivano 40 parcometri nelle vie principali del centro

In arrivo i parcometri ad Alcamo. Il Comune ha affidato la gara per la consegna e installazione di 40 apparecchi nelle vie principali della città dove insistono le strisce blu. La spesa ammonta ad oltre 200 mila euro anche per l'acquisto del software e per la formazione dei dipendenti che dovranno gestire telematicamente le pratiche collegate al nuovo servizio.

Dopo la procedura attraverso una verifica delle offerte sul mercato, gli uffici hanno affidato l'appalto alla ditta Viatron srl per l'importo complessivo di 219.112 euro. I 40 parcometri saranno installati in corso VI Aprile, nei viali Italia ed Europa, nelle piazze della Repubblica e Bagolino, e nelle vie Maria Riposo e Rocco Chinnici. Nell'appalto rientra ,la manutenzione straordinaria per i prossimi due anni.

Il temine per l'installazione e la messa in funzione dei parcometri e del software di gestione, compresa la formazione del personale, è fissato entro 45 naturali dalla data di sottoscrizione del contratto.

