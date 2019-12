A Trapani ed Erice da oggi un chilo di pane costerà 3 euro

Un chilo di pane costerà tre euro a Trapani ed Erice. Un aumento del 50% che è determinato dalle continue spese degli operatori di settori e assunta dopo una riunione avvenuta alla Camera di Commercio. Per i panini, invece, si arriverà addirittura ad un massimo di 4 euro al chilo.

Ovviamente, come ricorda Francesco Tarantino in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, il prezzo rimane sempre libero ma quasi sicuramente moltissimi si adegueranno al nuovo massimale per ottimizzare i costi di gestione delle rispettive imprese artigiane.

Nella scorsa settimana, a Marsala l'assemblea dei panificatori ha deciso che, dal prossimo 2 gennaio, il prezzo del pane aumenterà passando dagli attuali 2,40 euro a 3 euro al chilo. Mentre per quanto attiene i panini si arriverà, anche qui, a 4 euro al chilogrammo.

