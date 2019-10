Lavoro, quindici anestesisti assunti in tre ospedali Trapanesi

Sono quindici i dirigenti medici anestesisti assunti a tempo indeterminato dall'Azienda sanitaria provinciale di Trapani; lavoreranno negli ospedali di Trapani, Marsala e Castelvetrano.

Le procedure per l'assegnazione dei posti disponibili erano state rallentate, come ricorda Giacomo Di Girolamo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, per un contenzioso, arrivato a soluzione lo scorso mese di settembre innanzi al Tar di Palermo. Lo avevano sollevato 13 tra i vincitori del concorso.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE