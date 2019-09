Asp di Trapani, più posti per gli anestesisti

La rideterminazione in 141 rispetto a quello originariamente previsto di 105, del numero dei posti di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione vacanti nelle Aziende sanitarie dell'intero bacino della Sicilia occidentale, ha fatto cessare la materia del contendere di un ricorso che era stato presentato al Tar di Palermo.

A breve, infatti, si procederà alla convocazione di tutti i 134 candidati collocati in graduatoria per la scelta dell'Azienda di destinazione e per la successiva stipula del contratto di lavoro da parte di ciascuna Azienda di bacino che, per altro verso, dovrà provvedere a pubblicare sul proprio sito web istituzionale gli atti deliberativi di ricognizione del numero dei posti.

Le procedure concorsuali sono state espletate dall'Asp di Trapani come Azienda capofila dell'intero bacino. La rideterminazione dei posti da assegnare calcolando anche quelli relativi alla mobilità di bacino e alle mobilità pregresse. Dei 105 posti originariamente individuati era questa la ripartizione: 5 nell'Asp di Agrigento, 9 in quella di Caltanissetta, 23 in quella di Palermo e 29 nell' Asp di Trapani nonché 4 nell' Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, 16 al Civico e 19 al Policlinico di Palermo.

Ad oggi, dopo la verifica dell'Asp di Trapani i posti disponibili sono risultati, invece complessivamente 141, ripartiti seccondo il seguente prospetto: 23 posti nell'Asp di Agrigento, 17 in quella di Caltanissetta, 22 in quella di Palermo e 41 nell' Asp di Trapani nonché 12 sia nell' Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello che al Policlinico di Palermo e 14, infine, al Civico.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE